Трамп нарисовал границы Палестине и Израилю. Пока на карте

Свою "сделку века" по урегулированию многолетнего конфликта между Израилем и Палестиной, которую президент США сегодня вечером являет миру, Дональд Трамп решил дополнить наглядным приложением. Он решил буквально показать, как будут выглядеть на карте территории Израиля и Палестины, у которой собственной суверенной земли пока нет. Как всегда привычным способом – в твиттер.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2020 г.

"Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях восточного Иерусалима, – подписал Трамп публикацию с картой. – Я всегда буду оказывать поддержку государству Израиль и еврейскому народу. Я полностью поддерживаю их безопасность и их право жить на своей исторической родине. Время для мира".





Согласно опубликованной карте, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы.

Напомним, что лидер Палестины Махмуд Аббас ещё до обнародования послания Трампа миру назвал действующего президента США псом, а его план не стоящим чернил.