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Финляндия
28.01.2020 22:28
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Finnair отменил часть рейсов в Китай из-за коронавируса

Финский национальный авиаперевозчик Finnair приостанавливает полёты в пекинский аэропорт Дасин и город Нанкин. Об этом 28 января сообщила пресс-служба компании.

Три еженедельных рейса между Хельсинки и Дасином будут отменены  в период с 5 февраля по 29 марта, а два еженедельных рейса между финской столицей и Нанкином – с 8 февраля по 29 марта. Пассажирам, предложат либо измененить дату поездки или места назначения, либо полный возврат средств.

Как пояснил главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт отмены необходимы для того, чтобы справиться с последствиями недавнего запрета китайских властей на групповой туризм за рубеж, что заметно сказывается на коэффициентах загрузки рейсов перевозчика в пекинский Дасин и Нанкин.

Finnair продолжит летать ежедневно в пекинский аэропорт Шоуду и в Шанхай, два раза в день в Гонконг и два раза в неделю в Гуанчжоу.

Ранее компания пообещала вернуть стоимость билетов тем, что передумал лететь в Китай до 23 февраля. О возможности сдать билеты в Китай с вылетом до 7 февраля сообщил и «Аэрофлот».


Справка:

По последним данным, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».

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