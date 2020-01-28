Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ. Голосовали в два тура
Вице-спикера Государственной думы России Петра Толстого 28 января выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Голосование было закрытым по предложению украинского представителя Марии Мезенцевой.
Голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура, так как в первом он не набрал необходимого числа голосов, сообщает РИА Новости. Представитель Украины сочла, что риторика Толстого противоречит европейским ценностям. Остальные 18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием 27 января.
До прихода в политику Петр Толстой вел программу «Время», ток-шоу «Политика», «Время покажет», «Толстой. Воскресенье».