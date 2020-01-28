500 тысяч детей и взрослых оказались на улице. Петербург отмечает два месяца эвакуаций

Два месяца назад в России началась эпидемия эвакуаций, связанная с рассылкой электронных писем о заминировании. За это время в Петербурге эвакуировали более 500 тысяч человек. Энергия минеров не стихает, ФСБ ответила бесполезной блокировкой почтового сервиса.

Как стало известно «Фонтанке», к 28 января число попавших под поиски взрывчатки детей и взрослых превысило 500 тысяч. Эвакуации детских садов, торговых центров, судов почти каждый день носят массовый характер. В январе среднее количество изгнанных на улицу составляет 20 тысяч человек ежедневно – это больше декабрьских цифр.

Список перечисляемых в анонимных письмах объектов тоже неуклонно растет. Неизвестные временами переходят на двухразовую рассылку в день и чаще. Самым раздражающим для жителей Петербурга выдался день 16 января. Письма выгнали на улицу 41 тысячу человек и 1758 объектов, в том числе 404 детских сада, 177 школ, пять роддомов и 1140 магазионов.

Почти через два месяца с начала рассылок, 23 января, ФСБ и Роскомнадзор заявили о блокировке почтового сервиса Startmail, зарегистрированного в Нидерландах. Он использовался анонимами с первого дня почтовых минирований. Эвакуации продолжаются с адресов, зарегистрированных на другом сервисе – Protonmail. О нем тоже известно с первого дня.

Наиболее вероятным поводом для рассылок стало уголовное дело о хищении денег клиентов криптобиржи WEX. Неизвестные требуют заплатить 120 биткоинов (около 1 миллиона долларов), предъявляя претензии православному меценату Константину Малофееву. Он отрицает причастности к криптобирже.



