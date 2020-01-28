DeLorean из «Назад в будущее» может вернуться из прошлого. Уже в 2021 году

Американская компания, владеющая брендом DeLorean, может возобновить производство модернизированного DMC-12 в 2021 году. «Новый» DeLorean DMC-12 будет представлять собой комбинацию оригинальных частей, оставшихся на складе с 80-х годов, с современными узлами и компонентами.

Идея возобновить мелкосерийное производство культового автомобиля была озвучена DeLorean Motor Company еще в 2016 году, однако компания столкнулась с юридическими препятствиями, пишет Autoexpress. Проект так и не стартовал из-за того, что Национальное управление безопасностью движения США (NHTSA) никак не могло разродиться точными техническими правилами для таких автомобилей, как DeLorean. Согласно закону от 2015 года, компании имеют право выпускать до 325 экземпляров реплик исторических моделей в год, при этом такие машины могут не полностью соответствовать техническим требованиям, принятым в США. Другими словами DeLorean, «рожденный» в 1981 году, теоретически мог позволить себе не соответствовать требованиям современных краш-тестов и даже не иметь подушек безопасности. Лишь в декабре прошлого года NHTSA под давлением автомобильного лобби, наконец, приняло документ, давший зеленый свет, в том числе, и проекту возрождения культового творения Джона Делореана.

Оригинальный автомобиль производился на заводе в Ирландии с 1981 по 1983 год. Всего было выпущено чуть более 8 тысяч «настоящих» DeLorean, пока компания не разорилась. После остановки производства осталось много готовых частей и компонентов, в основном кузовных панелей и рам – это рамный автомобиль.

Весь это оставшийся «склад» был выкуплен в 1997 году вместе с правом на бренд компанией, которая теперь называется DeLorean Motor Company. С тех пор она в основном занималась обслуживанием и ремонтом «Делореанов» и даже собирала из имеющихся частей новые автомобили в единичных экземплярах. Но идея наладить полноценное производство культовой машины никогда не покидала как владельцев компании, так и тысяч поклонников фильма «Назад в будущее» и «автомобиля Дока».





Теперь «новый» DeLorean близок к тому, чтобы стать реальностью. У него, скорее всего, будет тот же кузов с классическими дверями «ласточкино крыло» и панелями из нержавеющей стали. Но вместо оригинального слабенького 130-сильного двигателя Renault на новой машине будет стоять 350-сильный 3,5-литровый мотор американского производства (какой именно, не уточняется). Кроме этого, должна измениться подвеска и тормоза, машина получит современную светотехнику, усилитель руля, кондиционер, круиз-контроль и так далее – то есть почти все, что на оригинальном «Делореане» либо отсутствовало вовсе (как гидроусилитель), либо работало плохо (как кондиционер). Все это не может не сказаться на цене – она по умолчанию будет высокой.