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Авто
28.01.2020 21:37
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Производитель пылесосов вернул правительственный грант, полученный на создание электромобиля

Глава и владелец одной из ведущих мировых компаний, производящих бытовую технику, Джеймс Дайсон вернул в британскую казну 8 миллионов фунтов, которые были выделены ему правительством Великобритании на создание электромобиля. Проект был закрыт в конце 2019 года после того, как Дайсон посчитал выпуск собственного электрического автомобиля экономически невыгодным.

Выделяя в 2016 году грант, власти Великобритании надеялись, что компания Dyson создаст под него новые рабочие места, особенно в районе города Уитшира, где официально расположена ее штаб-квартира, пишет Daily Mail. Однако Дайсон несмотря на то, что является последовательным сторонником «брексита», в 2018 году объявил, что переносит штаб-квартиру и все производство, включая выпуск будущего электромобиля, в Сингапур.

По заявлениям самого Дайсона, его инженеры успели создать «фантастический электрический автомобиль». Но дело не дошло даже до прототипа, в сети появились лишь эскизы, представленные компанией патентному бюро. Вскоре после этого Дайсон объявил, что проект экономически невыгоден и потому закрыт.

Компания Dyson считается в Великобритании одной из самых инновационных, несмотря на то, что более всего известна своими пылесосами, домашними вентиляторами и фенами, а сам сэр Джеймс Дайсон – как один из самых талантливых изобретателей и успешных бизнесменов. Исходя из этого, многие эксперты полагали, что проект электромобиля Dyson может не только быть успешным, но даже составить конкуренцию Tesla. Но экономика оказалась более весомым аргументом. До сих пор только Tesla и удавалось получить прибыль от продажи электромобилей, да и то пока лишь на протяжении нескольких кварталов при общих миллиардных убытках.


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