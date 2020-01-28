СК возбудил уголовное дело об убийстве ростовского депутата от «Единой России»

Уголовное дело об убийстве возбудило управление Следственного комитета (СК) по Ростовской области после обнаружения тел депутата местного Заксобрания единоросса Андрея Алабушева и его супруги.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 28 января, на телах были обнаружены рубленые раны. В частном доме в Зернограде работают следователи и криминалисты.

Ранее федеральные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутат и супруга погибли от огнестрельных ранений. По данным портала 161.RU депутата и супругу убили в ходе «жестокого ограбления».

На сайте регионального парламента появилось сообщение, что член фракции «Единая Россия» Алабушев и его супруга «трагически погибли».



