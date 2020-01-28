Напоминает банковскую карту с чипом. В МВД рассказали, как будут выглядеть новые паспорта

О внешнем виде новых российских паспортов рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России. Новый электронный документ будет напоминать банковскую карту, в которую будет встроен чип, как на загранпаспорте.

«Предполагается, что на этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться», – цитирует 28 января Казакову РИА Новости со ссылкой на «Известия».

По словам Казаковой, документ также будет содержать отпечатки пальцев, фотографию, данные о месте жительства, СНИЛС и, возможно, и водительские права.

Сроки отказа от нынешних паспортов пока не определены, поскольку МВД пока работает над новым документом. Переход на новое удостоверение личности будет постепенным.





Внедрение электронных паспорртов правительство России решило ускорить с лета 2019 года. По словам бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, к 2024 году россияне должны в полной мере использовать новую форму удостоверения личности.