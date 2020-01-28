Семилетнюю девочку сбили в Сосновом Бору, очевидцы были в шоке

Серьёзное ДТП в городе Сосновый Бор Ленинградской области произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам местных жителей, освещения там достаточно.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной информации, 28 января около 18:10 на Ленинградской улице, 11, мужчина 1967 года рождения (водительский стаж – с 2005 года) на автомобиле Honda CR-V совершил наезд на 7-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре». Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

О происшествии рассказывают горожане в паблике «Мой Сосновый Бор» «ВКонтакте». «Была в сознании, но так кричала страшно. Дочь была свидетельницей, пришла в шоке», – пишет Любава. «У меня тоже дочка видела: на пешеходном переходе! Ужас! – добавляет Татьяна. – Пусть с девочкой будет все хорошо!» По словам Сабины, переход там «вполне нормально освещён». Судя по тому, что машина остановилась далеко за «зеброй», скорость была приличная и тормозить водитель начал поздно, предполагает очевидица.







