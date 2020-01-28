Мэр Уханя признал, что информацию о коронавирусе не обнародовали вовремя, и уходит в отставку

О решении подать в отставку в знак признания вины перед жителями города сообщил мэр китайского Уханя Чжоу Сяньван 28 января.

Чиновник признал, что информация о распространении коронавируса не была своевременно обнародована. Покинуть пост он предложил из-за принятого ранее решения ограничить выезд из города, собщает РБК со ссылкой на Caixin Global.

Отставка мэра Уханя стала первым ответом местных властей на призывы со стороны населения привлечь чиновников к ответственности за бездействие

22 января власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где в конце декабря началась вспышка коронавируса. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены. При этом Ухань — самый крупный город Центрального Китая, его население превышает 11 млн человек.





По последним данным, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».