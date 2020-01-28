«Отчисленный» из правительства Виталий Мутко встал у руля акционерного общества «Дом.РФ»

Не вошедший в состав нового правительства Виталий Мутко назначен генеральным директором госкомпании «Дом.РФ».

О назначении 28 января сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники из окружения бывшего вице-премьера. АО «Дом.РФ» (до марта 2018 г. ? Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) ? госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». Дом.РФ ответственен за развитие российского рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и так далее. В конце 2018 года госкомпания получила полномочия по контролю за сдачей долгостроя и контролю за застройщиками.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Мутко признался, что для него решение сюрпризом не стало. Он работал в должности вице-премьера правительства с 2016 года, занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 года курировал вопросы строительства и регионального развития. В правительстве Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 году в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно.



