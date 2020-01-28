В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус. Видео медицинской «спецоперации» попало в Сеть

Два человека госпитализированы в Воронеже 28 января с подозрением на коронавирус. Это женщина средних лет и молодой мужчина, оба вернулись из Китая.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что женщина вернулась из Поднебесной 4 дня назад, почувствовала себя скверно и обратилась в поликлинику. Заметив гриппозные симптомы, врачи приняли решение о госпитализации. Примерно так же в стационар попал мужчина.

Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ – недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Видео процесса транспортировки пациента попало в сеть.





«При госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты: специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников», – подчеркнули представители регионального правительства. Сейчас эти пациенты находятся в инфекционном боксе одной из воронежских больниц с отдельными входами в каждую палату, добавили в пресс-центре.

В городе губернатором создана спецкомиссия, которая контролирует ход событий.

По последним данным Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».