Смольный через суд требует от «Метростроя» приступить к гарантийным работам на станции метро «Спортивная»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подал в Арбитражный суд Петербурга иск к компании «Метрострой». Это следует из опубликованной карточки дела на сайте «Электронного правосудия».

«Сумма исковых требований не указана, так как иск касается выполнения гарантийных обязательств ОАО «Метрострой». Причина иска в том, что компания не исполняет гарантийные обязательства в рамках контракта по строительству второго выхода станции метро «Спортивная», – объяснили «Фонтанке» 28 января в комитете. В чем именно заключаются гарантийные работы, ни в комитете, ни в «Метрострое» пояснить отказались.

Напомним, что второй выход станции открылся 27 мая 2015 года. И сразу же стал проблемным: после открытия потекли крыши входных павильонов и отказали эскалаторы.



