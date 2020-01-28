Минэкономразвития насчитал рост ВВП в 2019 году выше своего прогноза

Темп роста ВВП России в 2019 году составил 1,4%, что на 0,1 п.п. выше прогноза Минэкономразвития, говорится в докладе министерства «Картина деловой активности. Январь 2020 года», который ведомство представило на своём сайте 28 января. Ранее Минэкономразвития ожидало рост ВВП России по итогам 2019 года на уровне 1,3%.

«По оценке Минэкономразвития России, в 2019 г. темп роста ВВП составил 1,4 % (после 2,5 % в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития России», — говорится в документе.

Отмечается, что в IV квартале темп роста ВВП составил 2,3% в годовом выражении. Согласно документу, это произошло, в частности, за счет сектора сельского хозяйства.





«Высокие показатели урожая и стабильная обстановка в секторе животноводства обеспечили вклад сельского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта (после околонулевого вклада в прошлом году)», — пояснили в МЭР.

Как отмечают в МЭР, вклад промышленности сохранился на уровне предыдущего года, торговли — сократился до 0,2 п.п. по сравнению с 0,3 п.п. в 2018 году.

«При этом замедление темпов роста наблюдалось как в сегменте розничной торговли (до 1,6 % после 2,8 % годом ранее), так и в сегменте оптовой торговли (несмотря на значительное ускорение под влиянием разовых факторов в 4-м кв. 2019 года)», — отметили в МЭР.