Нетаньяху летит к Путину обсудить «сделку века» Дональда Трампа

Официальный Кремль подтвердил визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву, как сообщает 28 января пресс-служба Кремля, он состоится послезавтра.

«30 января в Москве состоится встреча Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом», – говорится в сообщении, при этом тема срочных переговоров Кремлём не называется.

Тем не менее израильские СМИ заранее анонсировали предстоящую встречу лидеров стран и предмет их переговоров. «Нетаньяху летит в Москву, чтобы сообщить Путину о "сделке века"», – сообщали израильские журналисты со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Трамп во вторник в 20:00 мск намерен представить общественности «сделку века» — план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, сообщал Reuters. До этого Трамп намерен обсудить её с Нетаньяху. По словам близких к президенту США источников, «сделка века» предполагает аннексию палестинских земель Израилем в обмен на мир. Предполагается, что план положит конец палестино-израильскому конфликту. Согласно сделке, Западный берег реки Иордан могут сдать Израилю — это будет означать, что мировой общественности и Палестине придется признать оккупацию района легитимной.



