На время борьбы с коронавирусом Tesla в Китае отменила плату за зарядку на Supercharger

Компания Tesla объявила, что на время борьбы с эпидемией коронавируса все владельцы американских электромобилей в Китае могут пользоваться зарядными станциями Supercharger бесплатно. Это сделано для того, чтобы люди могли легче эвакуироваться из опасных районов и вывезти свои родственников.

Все владельцы Tesla автоматически получили такие сообщения от представительства компании в Китае прямо на экраны своих электромобилей, пишет Teslarati. «Мы надеемся, что наш скромный вклад позволит вам легче пережить этот период», – говорится в сообщении. Вместе с тем Tesla оставляет за собой право в любой момент изменить свое решение. Сейчас в Китае тысячи владельцев «Тесл»: эта марка стала особенно популярна после открытия завода Gigafactory 3 около Шанхая.

BREAKING: @teslacn is notifying #Tesla owners across China about first-ever temporary free supercharging during #coronavirus outbreak. @teslacn says it’d like to help owners get thru difficult time in a small way it can. I can’t think of any other OEMs more considerate than Tesla pic.twitter.com/o1mzD8yaCJ

— Ray4??Tesla?????? (@ray4tesla) January 28, 2020