ДТП в Кронштадте устроил хитрец – на вид пьяный, но алкоголь не пил, с правами, но лишён

Ещё один водитель, отказавшийся от медицинского освидетельствования, попал в сводку ДТП. Это не единственное его нарушение. О происшествии 28 января рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Кронштадтскому району.

ДТП произошло в Кронштадте, откуда сегодня уже приходило сообщение о пользователе каршеринга, который не имел прав, купил аккаунт и отказался от медосвидетельствования. На этот раз, правда, в историю попал не каршеринговый, а частный автомобиль. 27 января около 21:20 у дома 12 по Ленинградской улице 36-летний водитель «Пежо» столкнулся с легковой машиной.

Прибывшие на место инспекторы ДПС заметили у виновника аварии признаки опьянения. Он согласился дунуть в «трубочку» – алкотестер показал 0,000 мг/л. А вот пройти медицинское освидетельствование водитель не захотел.





Более того, мужчина лишён прав. Некоторое время назад его привлекли к административной ответственности также за отказ от медосвидетельствования (по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ). Ему было назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения права управления ТС на 1,5 года. Штраф он оплатил, а водительское удостоверение в ГИБДД не сдал.

Теперь решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Похожая история сегодня произошла на Выборгской набережной. Там молодая женщина на каршеринговом «Хёндэ» тоже прошла проверку алкотестером на 0,000, а от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения отказалась. Так же было в Пушкине 24 января. Алкоголя в организме водителя грузовика, таранившего автобус, не нашли, а вёл он себя странно и медосвидетельствование проходить не стал.