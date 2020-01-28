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Общество
28.01.2020 18:20
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По миллиону детей в год. Патриарх Кирилл снова предложил вывести аборты из ОМС, чтобы улучшить демографию

Вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования позволит увеличить население России на 10 млн человек за десятилетие. Об этом 29 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, иные способы улучшения демографической ситуации, в том числе материнские капиталы, не способны изменить положение радикально.

Слова предстоятеля РПЦ, сказанные во вторник в ходе ежегодных Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации, передает агентство ТАСС.

«Тема умножения населения является одной из важных целей, которые стоят перед государством. Она легко решается, если мы сократим на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 млн, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни. Это никакая не фантазия, никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения», — сказал патриарх.

Он напомнил, что неоднократно высказывался за сокращение числа абортов путем их вывода из системы ОМС. «Буду говорить об этом, пока мы не придем к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи, выведя такие аборты из системы обязательного медицинского страхования», — продолжил патриарх Кирилл.

Глава Русской Православной церкви не первый раз выступает против абортов. В 2015 году он точно так же предлагал исключить процедуру из ОМС. Однако через год подписал обращение за полный запрет абортов в России. Осенью 2019 года патриарх сравнил искусственное прерывание беременности с ритуальным жертвоприношением, а чайлдфри – с язычниками.


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