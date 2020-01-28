Переоценка туристической ценности. В Петербурге резко выросло число гостей, но их траты сократились

Нарастить турпоток в два раза в 2019 году сверх прогноза помог отложенный эффект мундиаля, а не очередная смена методики, утверждают в Смольном. Но счастье не в количестве, а в качестве, решили чиновники и собрались в командировку в Канны.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Об успехах Северной столицы на туристическом рынке заместитель главы комитета по развитию туризма (КРТ) Нана Гвичия отчиталась на деловом завтраке «Операционные показатели отелей Санкт-Петербурга в 2019 году», организованном компанией Hotel Advisers 28 января. По её словам, в 2019 году Петербург посетили 10,4 млн туристов, в том числе 4,9 млн иностранцев и 5,5 млн россиян. По сравнению с предыдущим периодом общий рост составил 26,8%, отметила чиновник, тогда как раньше в Смольном ждали рост всего на 10%.

Правда, если сравнивать показатели с цифрами, приведенными на том же мероприятии год назад, выходит не рост, а падение в полтора раза: в 2018 году комитет по развитию туризма оценил число гостей Северной столицы в 15 млн, из которых 11 млн наши соотечественники и 4 млн визитеры из других стран.

Но такое сопоставление некорректно, предвосхитила недоумение собравшихся Нана Гвичия. Для оценки турпотока 2018 года чиновники применили методику агентства «Маркет Гайд», которую использует Москва. В ней помимо стандартных данных о пересечении границы и постояльцах отелей учитывалась также статистика сервисов краткосрочной аренды жилья и опросов ВЦИОМ.

В 2019 году Смольный вернулся к изначальной метрике и по ней же пересчитал данные за 2018 год, пояснила Нана Гвичия. По её словам, город не продлил контракт с «Маркет Гайд», поскольку предполагал, что Минэкономразвития внедрит единую статистику для регионов. Но этого не произошло. Для оценки числа гостей в 2020 году Смольный снова намерен заказать исследование у «Маркет Гайд», отметила замглавы КРТ.





Если верить новой «старой» методике, то количество иностранных гостей в 2019 году выросло на 22,5%, а российских на 31%. Такую внушительную динамику чиновники объясняют отложенным эффектом мундиаля и собственными усилиями по продвижению на мировом туристическом рынке. «Начинаем пожинать плоды Кубка конфедераций, чемпионата мира и политики открытости страны», – сказала Нана Гвичия.

В частности, после чемпионата интерес к Петербургу проявили жители таких стран, как Филиппины, Иран и Мексика, хотя на первом месте по-прежнему туристы из Китая, США, Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, а также соседних Эстонии и Финляндии. В увеличение внутреннего турпотока вклад внесли путешественники из отдаленных регионов: Краснодарского края, Челябинской и Свердловской областей, но в лидерах остались Москва и Московская область, а также регионы Северо-Запада.

Эффект от внедрения электронных виз пока несущественен: по ним с начала октября 2019-го по 20 января 2020 года Северную столицу посетили 80 тысяч человек. Но упрощение режима въезда вместе с пожалованной аэропорту Пулково седьмой степенью свободы воздуха должно стать драйвером роста в этом году, надеются чиновники. С другой стороны – в минус в 2020-м китайские туристы.

Несмотря на то что туристов стало приезжать намного больше, тратить они стали заметно меньше. Суммарный вклад туризма в экономику Петербурга в 2019 году Нана Гвичия оценила в 375 млрд рублей. Причем рост к прошлому году составил только 2%. Показатель рассчитывался по методике Ростуризма, в него входит как проживание и туристическое обслуживание, так и потребление всех сопутствующих услуг, включая питание, транспорт, походы в театры и музеи. Если разделить эту сумму на число туристов, то получится, что один гость приносит городу около 36 тысяч рублей. Обычно путешественник проводит в Северной столице 3 – 5 дней, таким образом, в среднем он тратит 9 тысяч рублей в день.

Год назад в Смольном заявили о намерении бороться за состоятельного гостя. На тот момент к luxury-туристам можно было причислить только 4% посещающих Северную столицу иностранцев. «В этом году мы видим увеличение, вплоть до показателей целевых рынков», – сказала Нана Гвичия, но точных цифр не привела. Среди мероприятий, которые должны были способствовать привлечению дорогих гостей, замглавы КРТ назвала выезд делегации Смольного на выставку индустрии luxury-туризма в Канны. В 2020 году Петербург в первый раз будет представлен на ней как участник экспозиции, пообещала чиновник.

Судя по всему, дополнительные туристы прибыли в Петербург через Москву или другие регионы: во всяком случае, у аэропорта Пулково пассажиропоток вырос всего на 8% в 2019 году. Число круизных пассажиров за тот же период увеличилось лишь на 4%.

Пристанище дополнительные туристы, по всей видимости, нашли в апартаментах и неофициальных гостиницах. Во всяком случае, отельеры не увидели того же взрывного роста, что чиновники.





Путешественники стали чаще резервировать гостиницы в Северной столице (+18% к 2018 году), говорит региональный менеджер по России, Украине и странам СНГ сервиса Expedia Антон Кузнецов. Но фактически количество проживаний выросло лишь на 10%. Зато вклад электронных виз уже ощутим. Если оценивать общий фонд Северной столицы в 40 тысяч номеров, то за четыре месяца, которые действует режим упрощенного въезда, два дня гостиницы целиком заполняли только обладатели электронных виз, считает Антон Кузнецов.

Сэкономить туристам удалось как минимум на проживании. По данным международной консалтинговой компании JLL, загрузка сетевых гостиниц в 2019 году выросла на 11%, а вот средняя стоимость номера упала на 9,6%. У несетевых отелей, по оценке Hotel Advisors, загрузка выросла на 2,3%, тогда как цена размещения снизилась на 3,2%. Разница в динамике объясняется тем, что сетевые игроки более активно в 2018 году обслуживали гостей мундиаля — они сильно подняли цены, но недосчитались гостей. В этом году рынок пришел в равновесие. По словам аналитиков, в итоге доходы от гостиничных услуг остались примерно на уровне 2018 года: у сетевых они выросли на 0,3%, у несетевых упали на 1%.

А вот эффекта от «закона Хованской», поставившего вне закона гостиницы в жилых домах, рынок не ощутил. Ранее эксперты оценивали число приговоренных к закрытию после 1 октября мини-отелей в 1500 штук. Но, судя по данным JLL и Hotel Advisors, в четвертом квартале существенных изменений в загрузке и расценках сетевых и несетевых отелей не произошло. А значит, и не случилось дефицита.

В Смольном сообщили, что не располагают данными о том, сколько хостелов фактически прекратили работу. «Информации о массовых закрытиях у нас точно не было», – сказала Нана Гвичия. Но, по ее словам, гостиницы, которые не смогли перевестись в нежилой фонд, должны отказаться от ранее пройденной классификации на «звездность». «Такие прецеденты уже есть», – сказала она. Ранее участники рынка рассказывали, что из-за «закона Хованской» вынуждены снимать вывески, убирать стойки регистрации и превращаться в меблированные комнаты. Программа Смольного по предоставлению бизнесу альтернативных помещений под хостелы пока тоже не принесла эффекта: в 2019 году город разыграл на торгах 14 объектов, но заработали из них только четыре, в остальных пока идет ремонт.

Рынок апартаментов и посуточной аренды квартир, вероятно, и получил дополнительных туристов, которых недосчитались отельеры. По оценке Фарида Газизова, разработчика платформы по управлению арендным жильем, загрузка студий сопоставима с трехзвездочными и четырехзвездочными гостиницами, но разница в цене может быть существенна. Так, если ночь в трехзвездочном отеле в высокий сезон стоит 6000 рублей, то апартаменты можно снять за 3500 рублей.

«Массового ухода гостиниц с нашей площадки мы не наблюдаем», – говорит Антон Кузнецов. Хотя, по его словам, часть бывших хостелов либо совсем ушла с рынка, либо поменяла позиционирование, убрав звезды и отказавшись от уборки номеров и завтраков. Но сейчас низкий сезон, отмечает топ-менеджер, не исключено, что рынок ощутит последствия «закона Хованской» в период белых ночей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»