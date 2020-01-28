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Общество
29.01.2020 13:14
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Гарантированная пенсионная нищета. Почему никому в старости не поможет очередная система накоплений от государства

30 лет откладывайте ежемесячно 6% с зарплаты и получите прибавку к пенсии в 16 тысяч рублей — такой вот новый Государственный пенсионный план. Но может получиться, что будет в три раза меньше, и единственный выход для большинства 60+ - получать доход с недвижимости, если она есть.

Гарантированная пенсионная нищета. Почему никому в старости не поможет очередная система накоплений от государства

Анатолий Жданов/Комменсантъ

Представленный ЦБ проект Государственный пенсионный план (ГПП) требует значительной доработки. Даже первые предварительные расчеты с допущениями показали:  он даст лишь мизер, с которым в полной мере можно будет ощутить все недостатки «возраста дожития».

Правительство предлагает заменить замороженную с 2014 года накопительную часть пенсии новой системой добровольных пенсионных накоплений, которая получила название Гарантированный пенсионный план. Концепция предусматривает, что граждане на добровольной основе смогут отчислять часть своей зарплаты для формирования будущей накопительной пенсии. Размер взносов участники системы определят самостоятельно, суммы в размере до 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ, взносы свыше этой планки можно включить в существующий социальный налоговый вычет. Выплаты можно будет получить при наступлении пенсионного возраста, либо через 30 лет с даты уплаты первого взноса.

Подробнее о том, как будет работать ГПП, который обещают запустить с 2022 года читайте в нашем разборе.

Ежемесячные отчисления в размере 6% от заработной платы в рамках ГПП могут через 30 лет обеспечить среднюю прибавку к пенсии по стране в 16500 рублей ежемесячно. Или 32714 рублей, если говорить про Москву. Такие данные приводятся в отчете международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, который предоставили «Фонтанке».


Источник: FinExpertiza

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Аналитики объяснили, что делали расчет исходя из информации о размерах средних зарплат в первом полугодии 2019 года и минимальной доходности в 6,7% – такой ориентир озвучил в декабре заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Таким образом за год петербуржец со средней зарплатой в 61,5 тысячу наотчисляет 44306 рублей, или 3,96 млн рублей за 30 лет. И обеспечит себе через три десятилетия прибавку в 22033 рубля в месяц к средней страховой пенсии неработающего пенсионера. С 1 января 2020 года она в Петербурге составляет 17930 рублей.

По мнению аналитиков, повсеместное появление прибавки приведет к тому, что в 79 из 85 регионов РФ замещающий коэффициент – отношение заработной платы к пенсии – может наконец составить более 50% (при нынешнем около 33%). А среднероссийский уровень пенсий может достигнуть 66,36% от заработной платы. Лидировать по величине пенсий c прибавкой будет пенсионер Сахалинской области – 48645 рублей. Московский ежемесячно может получать сумму в 47919 рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 47267 рублей.

Но это в идеальных условиях – если НПФ не будут фиксировать убытки и смогут дотянуться до доходности в 6,7% (сейчас у них это не всегда получается). Кроме того, операторы накоплений ежегодно будут брать менеджмент фи – 0,75% от суммы активов, плюс 15% вознаграждения от полученного дохода, в случае его получения, что серьезно повлияет на итоговые цифры. Недоработан и сам законопроект о ГПП. 

«В первую очередь, в нем отсутствует зафиксированная минимальная гарантированная доходность. Сейчас он не предусматривает капитализацию накопленных пенсионных средств и не гарантирует какой-либо их рост, а лишь только сохранность внесенных платежей, – отметил член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян. – Для сравнения, при отсутствии капитализации, при той же сумме отчислений средний россиянин накопит за 30 лет не 2,97 млн рублей, а лишь 997,2 тысячи рублей. В этом случае ежемесячная доплата в течении 15 лет составит лишь 5540 рублей вместо расчетных 16500».

В долгосрочной перспективе трех десятков лет, как отметил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, наша страна также может столкнуться не с одним экономическим кризисом и девальвационным витком. Потребительские цены в таких условиях могут вырасти в 10-12 и более раз. Чтобы нейтрализовать инфляционное воздействие на свои накопления в столь длительной перспективе, их доходность должна составлять порядка 8-10%. 

«Тем не менее, наши расчеты показывают, что даже такая доходность на протяжении 30 лет не сможет гарантировать безбедную и независимую старость, так как на нее к тому времени может понадобиться порядка 250-300 тысяч рублей в месяц», – считает эксперт.


«Ключевая ставка ЦБ РФ будет и дальше снижаться, а вместе с ней и ставка по депозитам. По доллару ставки очень низки, по евро – отрицательные. Остается рынок акций. Там и дивиденды очень неплохие, для многих фишек 8-10%, и хороший потенциал роста курса. Однако, стоит вспомнить, что российский рынок акций уже три раза за свою историю пережил серьезный обвал : 1998 – дефолт по ГКО, 2008-2009 – кризис Lehman Brothers, 2014 – международные санкции. И нет никаких гарантий, что данная история не повторится в будущем. Плюс бумаги с хорошим фундаментальным потенциалом действительно обычно «стреляют», но далеко не всегда. Достаточно вспомнить «Юкос» или обесценивание акций «РусГидро», – напомнил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев

Поэтому простейший и более доступный способ выживания в старости – сдача жилья. Аренда удваивает пенсионный доход в большинстве крупных городов. Возможен и дауншифтинг, то есть, обмен столичных квартир на жилье на юге или, например, в Беларуси. «За московскую «однушку» вполне можно приобрести приличную студию на море плюс останется еще много денег для депозита», – отметил Разуваев.

Но даже это не гарантирует стабильности от потрясений. Впрочем, нет ее и в ГПП — ведь одну накопительную пенсионную систему правительство уже «заморозило» шесть лет назад и не вернет минимум до 2023 года.

 

Илья Казаков

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