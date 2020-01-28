Круговая порука «Петроэлектросбыта». Жители коммуналок идут в суд целыми этажами по устаревшим долгам

Бывшая общага, разбитая на несколько коммуналок, временно переезжает в Калининский рай суд Петербурга. «Петроэлектросбыт» ждет от жителей расплаты без скидок на возраст долгов.

Андрей Луковский/Коммерсантъ

Накануне перед входом в здание Калининского райсуда выстроилась очередь. Стояли за справедливостью; проходя через охрану, однообразно повторяли пункт назначения: в 525-й. Тесно стало еще в коридоре, собравшиеся волновались, что пропускают работу и спрашивали, даст ли судья справку об этом. А уж когда запустили в небольшой зал с выше названным номером, загрустили все.

«Вас очень много, – констатировала судья Маргарита Петрова и недоверчиво спросила. – Вы что, намерены ходить на все заседания?» На замечание, что председательствующий в судебном заседании обязан обеспечить условия для нормального рассмотрения дела, несколько раздраженно ответила «понятно, вам все всё обязаны», но никого не выставила и даже заботливо обратилась к человеку у выключателя: «Вы выключите свет-то синий, это ж вам вредно». Наверное, нельзя было начать это заседание лучше, чем с призыва экономить таким образом электричество.

Минут 15 ушло только на проверку документов. Когда с этим закончили, судья спросила, где представитель «Петроэлектросбыта», откликнулся молодой человек. «А, так это вы и есть», – недобро прозвучало из группы ответчиков.

На самом деле в производстве Калининского районного суда несколько аналогичных дел, под которые впору подыскивать залы попросторнее. Живут все ответчики в одном доме по адресу Руставели, 37А, а конкретное заседание касалось так называемой квартиры № 18.





Под словом «квартира» скрывается, считай, весь 5-й этаж здания; вот так, этажами, жители в суд и ходят.

Здание было построено во второй половине 70-х и ранее являлось общежитием коридорного типа «Ленинградского Металлического завода». В 2007 году Смольный выпустил распоряжение, согласно которому правовой статус общежития изменился: после этого каждый этаж фактически превратился в коммунальную квартиру. В такой коммуналке №18 официально насчитывается 1377 квадратов (из них 790 метров — жилые помещения) и 59 комнат. Собственников 44, еще 5 человек в списке нанимателей. Здесь и ответ на вопрос: почему в тесный зал с трудом втиснулись около 15 ответчиков, а если бы пришли все — не поместились бы.

Ситуация для Петербурга не эксклюзивная, общаги здесь нередко переводили в категорию мегакоммуналок. Как не эксклюзивен и подход «Петроэлектросбыта». Еще в 2017 году компания насчитала 28 жителям квартиры № 18 долг по электричеству за период с июня 2014 по июнь 2016 года в 385 тысяч рублей; за август-сентябрь 2016 года — еще 54 тысячи. Летом 2017 года мировой судья выдал судебный приказ о солидарном взыскании всей суммы с ответчиков. Ситуация понятна: в этой квартире-государстве один счетчик и был один абонентский номер, так что разбираться, кто там не доплатил, должны уже сами потребители электроэнергии между собой.

Механику работы судебных приказов «Фонтанка» демонстрировала на примере фонда капремонта: тот рассылает их десятками тысяч, пытаясь взыскать с населения задолженности по взносам. Этот огромный невод, в теории, может возвращаться вообще пустым; но иногда сколько-то миллионов там запутается – если адресат не заглянет вовремя в почтовый ящик или добровольно заплатит. Если же он просто оспорит приказ, то его отменяют; истец вынужден тогда идти в суд общей юрисдикции и там с документами в руках доказывать, что ответчик ему должен. В случае с бывшей общагой на Руставели так и вышло: приказ отменили, но ПЭС сразу в районный суд не пошел. Это случилось только в конце 2019 года, когда компания решила солидарно взыскать с собственников 446 тысяч рублей.

В ПЭС настаивают, что всегда начинают с досудебного взыскания долгов, а обращение в суд — крайняя мера. «Если учет потребления в коммунальной квартире не разделен, сумма долга крупная, а жильцы не принимают никаких мер по погашению, «Петроэлектросбыт» привлекает к участию в деле всех собственников квартиры и зарегистрированных в ней граждан», – говорят в компании и уточняют, что на стадии судебного разбирательства тоже готовы договариваться.

«Однако, в отдельных случаях позиция самих должников вынуждает АО «Петроэлектросбыт» быть более категоричным и оставлять решение вопроса полностью на усмотрение суда, – признают в компании. – Дело, которое упоминается в запросе, не является типовым и ни в коей мере не может иллюстрировать подход общества к коммунальным квартирам в целом... Окончательную точку в этом споре поставит суд»

Если разделить сумму иска на порядка 30 ответчиков, сумма не гигантская, но гасить ее они, естественно, не собираются. В частных разговорах называют конкретных жильцов, которые «не платили и платить никогда не будут», и отвечать по их долгам не готовы. Адвокат Алексей Соколов, представляющий интересы двоих ответчиков, говорит, что те продали свою комнату-квартиру два года назад и еще тогда получали акт сверки, который говорил об отсутствии задолженности. С подборкой квитанций с момента открытия электричества пришли и другие собственники, но даже это не главное. Дело в том, что трехлетний срок исковой давности по требованиям «ПЭС» истек; все, что требуется от жителей, — обратить на это внимание судьи.





Это тоже не новость дли жилищно-коммунальной сферы Петербурга. Долги из прошлого за трехлетним горизонтом время от времени пытаются взыскать с горожан то жилкомсервисы, то тот же фонд капремонта. Логика простая: им никто не запрещает требовать, а тем, кого они объявляют должниками, никто не запрещает отметать претензии с возрастной категорией 3+. Но кто-то может и не сообразить, а то и усовеститься. Судя по всему, в данном случае ситуация такая же: на прямой вопрос о перспективах взыскать долги представитель истца ответил: «Зависит от того, как будут ходатайствовать об истечении срока давности».

«Я как адвокат — впрочем, как и все жильцы, удивлены такого рода требованиям уважаемой компании по прошествии трех лет, – говорит Соколов. – Заранее понимания бесперспективность требований, ПЭС зачем-то подал иски против ста с лишним граждан (по всем квартирам-этажам. — Прим. ред.), существенно осложнив работу суда». В тот же день, что и 18-я квартира, в Калининский суд пожаловали жители квартиры №16: в этом исковом от ПЭС значатся еще почти 30 человек.

Можно сказать, что «Петроэлектросбыт» закрывает вопрос с долгами времен «электрического коммунизма»: как раз с конца 2016 года общий абонентский номер жителей квартиры № 18 разделили. С тех пор собственники получают отдельные счета пропорционально количеству зарегистрированных лиц. Чтобы сделать это, надо предоставить в «Петроэлектросбыт» форму 7 (характеристика жилого помещения) и форму 9 (о регистрации по месту жительства). После этого проблемы солидарной ответственности не возникает. Но многих жильцов коммунальных квартир устраивает общий абонентский номер.

«Они договариваются между собой, «скидываются» и проблем с оплатой не возникает, – говорят в ПЭС. – Однако если между проживающими существуют разногласия и/или в квартире есть собственники, которые уклоняются от оплаты своей части квитанции – жильцы могут перейти на раздельный принцип учета, написав заявление и предоставив документы, перечисленные выше».

Насчет заседания 27 января, сразу стало ясно, что это только увертюра. Первый акт назначили на 23 марта. Облегченно провожая из зала взопревших в тесноте жителей коммуналки, судья словно вспомнила что-то и мягко намекнула: обязательности явки в следующий раз всех ответчиков суд не усматривает.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»