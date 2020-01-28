Дама из каршеринга на Пироговской вызвала подозрения у ГИБДД. Но проверяться на наркотики отказалась

На женщину – водителя каршеринга, устроившую ДТП с коммунальной техникой в Выборгском районе Петербурга утром 28 января, составили протокол за отказ от медосвидетельствования. По словам очевидца, она была «под кайфом».

Об аварии ранее сообщали очевидцы: на Пироговской набережной девушка на «Делимобиле» врезалась в снегоуборочный грузовик. По словам участника группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Руслана, автомобилистка находилась в наркотическом опьянении.

Как уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС 4 ГИБДД, авария произошла около 10:45 у дома 10 по Выборгской набережной. 31-летняя женщина, управляя каршеринговым автомобилем Hyundai, столкнулась с машиной коммунальных служб. Пострадавших в ДТП нет.





На алкотестере автомобилистка «надула» 0,000 мг/л, а вот проходить медосвидетельствование на состояние наркотического опьянения отказалась. «Но по признакам и так все понятно», – отмечает «Дорожный инспектор». В результате на женщину оформили протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования на прохождение медосвидетельствования).