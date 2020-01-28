На Кубинской в ДТП погибла пожилая женщина

Смертельное ДТП произошло вечером 28 января в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительным данным, около 17 часов на Кубинской улице, 34, мужчина 1967 года рождения на «Пежо 308» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину лет 70 на вид. Она скончалась на месте.

«Тело накрыто на асфальте. На месте скорая и спасатели», – рассказывает читатель «Фонтанки».



