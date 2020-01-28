Не только дворники и пицца. Велополоса остается на Фонтанке

Автомобилистам не отдали обратно правый ряд набережной Фонтанки. За велодвижением город видит будущее, которое будет постепенно вытеснять личные авто.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Велодорожка с набережной Фонтанки никуда не денется. Этому решению Смольного предшествовала горячая дискуссия на совещании в Невской Ратуше. Критики приписывали «выделенке» корень целого букета проблем: небезопасно, пробки, местных жителей не спросили, с парковкой проблемы, туристы в автобусах страдают, экология — тоже. Оппоненты предлагали регулировать парковку, ограничивать скорость, развивать и модернизировать систему веломаршрутов, чтобы пользоваться двухколесным транспортом становилось удобнее и безопаснее.

На совещение в Городском центре управления парковками в конференц-зале Невской ратуши утром 28 января обсудить судьбу велополосы на набережной Фонтанки собрались муниципальные депутаты, начальник отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вячелсав Петров, замглавы ГЦУПа Игорь Авдеев, местные жители, чиновники и велосипедисты.

Вопрос о целесообразности «выделенки» для двухколесного транспорта на набережной вылился в публичное пространство неделю назад. Проблему со ссылкой на мнение обитателей МО «Сенной округ» подняла глава муниципалитета Наталия Астахова. Полосу прочертили в 2017 году как инициативу горожан в рамках проекта комитета финансов «Твой бюджет».

Появлением велополосы Астахова склонна объяснять «снижение безопасности всех участников дорожного движения», ухудшение транспортной ситуации и условий ведения малого и среднего бизнеса. Снижение пропускной способности депутат оценила на 25%, пояснив — одна полоса из четырех выбыла. Тем не менее, панорамы, например, в Яндекс.Картах демонстрируют, что в 2013 году автомобили парковались по обеим сторонам дороги, в том числе, и на будущей велодорожке. Депутат всячески подчеркивала, что просьбы вернуть на место выделенки парковку — злостная дезинформация, но жалобы местных на «ухудшение качества жизни» и, главное, якобы невостребованность полосы двигала как главные аргументы.





«Что касается велодвижения, его, конечно, необходимо развивать. Мы говорим: давайте развивать велодвижение с парковых зон, с рекреационных зон, там, где действительно пустоши, запустения. Почему вы начинаете с центра города, ущемляя права массы людей, которые и жувут там, потому что у нас просто к некоторым домам не подъехать!», – заявила на совещании Астахова. «Из-за велодорожки?» – изумились чиновники. – Она же с другой стороны». «Это вам кажется», – отрезала народный избранник. Муниципалы «Сенного округа» пояснили — речь о местах спусков к реке, где в результате сужения полосы остановка становится невозможна.

– Конкретно чьи права мы ущемляем? – допытывались участники встречи.

– Во первых, жителей МО «Сенной округ», во-вторых, петербуржцев, – отвечала глава МО.

– Что именно поменялось после введения велополосы?

– Все поменялось.

Народной избраннице и её коллегам продемонстрировали, что за исключением часов пик места для авто полно: «Вот смотрите: Фонтанка в районе дома №117\99 вечером, нечетная сторона. Смотрите, сколько места для парковки». «А где велосипедисты-то?» – парировала Астахова, глянув на изображение.

В переписке Астаховой с чиновниками содержится требование обсудить целесообразность «выделенки» на Фонтанке с участием муниципалитета и местных жителей, а также возможность превращения полосы в автопарковку в зимнее время, когда она все равно завалена кучами снега. Ей парировали: это проблема обслуживания.





Муниципалитет не поверил в сторонние замеры интенсивности велодвижения и провел свои. С 12 ноября 2018 года в течение месяца они считали количество ездоков с 9 до 10 утра, с 13 до 14 и с 18 до 19 часов вечера. Среды, четверги и один раз — пятницы в мониторинге пропускались. Всего за 23 дня авторы насчитали 349 велосипедистов. Результаты работы они привели в качестве аргумента, что велополоса простаивает пустая.

Правда, еще до конца совещания критики поставили под сомнение репрезентативность собственного же исследования. Они заявили, что в период мониторинга двухколесный транспорт в городе непопулярен из-за погоды. «Начиная с октября месяца по март, даже по апрель, – поправился замглавы МО Алексей Соловейчик, – редкая птица пролетит на велосипеде. А если уж она и едет... разметка естественным образом стирается, или засыпается снегом, или грязью. Тех, кто хочет проехать на велосипеде, их единицы. Это пицца, это жилкомсервис, едут по тротуару, потому что там страшно». Как пояснила позднее Астахова «Фонтанке» мониторинг в летнее время не проводился.

Руководитель «Петербургского велосообщества» Павел Хусу рассказал, что использует велосипед в качестве постоянного транспортного средства в течение последних семи лет. Он объяснил очевидное: по сравнению с проезжей частью велополоса — более безопасный участок дороги. «Тогда объясните, почему велосипедисты вечером ездят по тротуару. Вот вы профессионально занимаетесь», – потребовала Астахова. «Я не профессионально, я езжу на работу», – повторил Хусу. «Энтузиаст», – вставил реплику Соловейчик. С лиц обоих не сходила доброжелательная улыбка.

В ходе обсуждения со ссылкой на данные ГИБДД прозвучало, что после 2016 года на Фонтанке смертность среди велосипедистов и пешеходов в результате ДТП снизилась до нуля. Астахова заявила, что искать причины такого явления стоит комплексно и предположила, что разгадка может крыться в «очень грамотной работе органов местного самоуправления».

Юрист и житель Фонтанки Герман Мойжес приехал на встречу на велосипеде и в костюме. По его собственному признанию, не только ради вечернего похода в филармонию, но и для демонстрации, что по городу таким способом передвигаются не только, как выразились оппоненты, самоубийцы.

В числе прочих аргументов критиков: необходимость парковки для инвалидов и многодетных, а также парковки туристических автобусов. Их действительно приходится регулярно изгонять с велополосы, при этом корреспонденты «Фонтанки» летом наблюдали: пока гости из Китая обедали, водители предпочитали дождаться пассажиров на велодорожке. «Для инвалидов и многодетных нужно создавать условия, чтобы были выделенные места, льготные условия. А убирать — это однозначное ухудшение инфраструктуры в целом. Сложно сказать, что отсутствие велополосы улучшит безопасность», – констатировал Мойжес.

«Велодорожки – это препятствие для создания парковочного пространства для детей, для автобусов. Вот эти вот ценности, которыми нас привыкли на Западе пичкать... Надо оценивать с точки зрения полезности для города, для бизнеса», – поднялся председатель союза ассоциаций автоперевозчиков пассажиров «Регионы» Олег Куксов. «Туристический бизнес не то что плачет, он рыдает! Это просто антиконституационно. Мы против туризма в центре города!» – поддала жару Астахова.

Слова потребовала председатель дома №127 Елена Склярова. «Сегодня стоит вода, все это скапливается — не проехать. Да никто там не ездит, самоубийц нет. Там такое движение, светофоры по 69 секунд, никто не поедет. Она никому не нужна. Во первых, не припарковаться во двор — очень озлобленные стали наши жители», – эмоционально посетовала она.

«Вас не устраивает ситуация с парковкой, правильно?» – уточнили у горожанки. «Меня не устраивает, что она (велополоса) никому не нужна! Пользуются только самоубийцы. Это чистые факты, это правда». Ну спасибо, засмеялись присутствующие велосипедисты.

«Мы слышим много слов в пользу жителей. Не бывает вообще жителей, бывают жители конкретных домов. Что не означает — жителей Петербурга. Говоря, что негде парковать машины, вы говорите об интересах людей, но конкретной группы. В городе эта группа — меньшинство», заявил глава Центра прикладных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег Паченков и консультант программы «Твой бюджет», в рамках которого появилась велополоса.

От спикера потребовали сослаться на статистику. 380 автомобилей на 1000 жителей, подсказали чиновники. «Когда вы защищаете интересы себя и своего двора, вы наносите ущерб другим людям. Автомобилисты, борясь за свои права, нарушают качество жизни в целом», – констатировал эксперт.

Он привел в пример опыт Копенгагена, где история развития велодвижения насчитывает десятилетия. «Если вы пробовали ездить в Копенгагене на автомобиле, я думаю, что вы пришли к выводу, что больше эту ошибку не совершите. Это страшно дорого, это страшно неудобно. Если в стратегии развития Петербурга до 2035 года записано, что город движется от автодвижения к велосипеду и городскому транспорту, значит, с каждым годом владеть и пользоваться автомобилем будет все неудобнее».

Замглавы Адмиралтейского района Алексей Степанов привел данные: в его районе «дневное» население в 4-5 раз выше «ночного». Он констатировал, что нагрузка будет колоссальной всегда и в качестве примера ответственного участника дорожного движения продемонстрировал пожилого петербуржа, который сдал в свое время на права, чтобы сесть на велосипед. «Да, в начале 60-х», – подтвердил мужчина.

Замдиректора ГЦУПа Игорь Авдеев подвел итоги: «Я услышал: что дорожка не обслуживается, она небезопасна и по ней мало ездят». «И она не нужна!» – добавила глава 127 дома. «Это не проблема», – резюмировал чиновник. Спустя несколько часов стало известно: было принято решение сохранить «выделенку» на Фонтанке, а в будущем расширить обсуждение новых трассировок велодвижения с горожанами на общественных слушаниях.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»