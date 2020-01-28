В Ростовской области нашли застреленными депутата от «Единой России» и его жену

Депутат Заксобрания Ростовской области единоросс Андрей Алабушев и его супруга 28 января найдены мёртвыми в Зерноградском районе. Семейная пара погибла от огнестрельных ранений.

О смерти парламентария сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Правоохранительные органы пока официально не комментировали случившееся.

Алабушев занимал должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко. Депутатом донского парламента VI созыва он был избран в сентябре 2018 года.



