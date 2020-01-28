ЕС включил еще 7 россиян в санкционный список

Совет Европейского Союза принял решение расширить свой санкционный список по Украине до 177 человек.

«Совет добавил семь человек в список субъектов, подлежащих ограничительным мерам из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – сообщается 28 января в решении ЕС.

Под удар попали те, кого еврочиновники посчитали связанными с организацией выборов 8 сентября 2019 года в Крыму и Севастополе. В документе говорится о том, что ограничения распространяются на губернатора Севастополя Михаила Развожаева, руководителя совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, экс-главу законодательного собрания Севастополя Екатерину Алтабаеву, главу избирательной комиссии Севастополя Сергея Даниленко, его заместителя Лидию Басову, секретаря ИК Севастополя Екатерину Пыркову и председателя законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева. В качестве наказания ЕС пообещал «замораживание активов».

Напомним, что впервые санкции против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, европарламентарии ввели в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Сейчас они действуют до 23 июня 2020 года. Кроме этого в отношении России действуют и экономические ограничительные меры против конкретных секторов экономики.



