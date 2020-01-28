Резвый и упорный: Два видео демонстрируют последствия неловких перестроений на дороге

Два похожих ДТП в Петербурге зафиксировали видеокамеры. В обоих случаях причиной аварии становилась попытка протиснуться из одного ряда в другой.

В Красном Селе днём 28 января водитель чёрной «Хёндэ Сонаты» играл в «шашки», намереваясь всех обогнать, сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». В итоге, подрезая светлый автомобиль в левом ряду, «гонщик» снёс ему зеркало.

Ещё одно ДТП произошло на Володарском мосту минувшим вечером, а разбирали его до глубокой ночи. «Слева машина «Сузуки» начала щемить и притерлась [ко мне]. С 19:00 были вынуждены сидеть с ребёнком в ГАИ. В 3:40 ночи в ГАИ решили вписать обоюдку, хотя я не виноват. Даже видео есть», – пишет водитель «Лифана» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».







