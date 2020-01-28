С начала года в Петербурге и области погибли 25 пешеходов и более 200 пострадали

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области бьет тревогу: в 2020 году на дорогах регионов втрое выросла смертность пешеходов в ДТП. Причем половина погибших попали под колеса по собственной неосторожности.

Как сообщает 28 января отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с начала 2020 года на дорогах двух регионов в ДТП с пешеходами погибли 25 человек. Это на 17 погибших больше, чем годом ранее. Еще 213 пешеходов получили травмы – год назад пострадавших было на 45 меньше.

Только накануне в Колпино школьница угодила под машину, пытаясь перебежать дорогу на «красный». Девушка осталась жива, но получила крайне тяжелые травмы. За 22 января в Петербурге сбили как минимум четверых. В то же время в Хельсинки, к примеру, за весь 2019 год не погиб ни один пешеход.

В связи с этим ГИБДД Петербурга и Ленобласти с 27 января по 9 февраля проводит рейды по повышению безопасности пешеходов. В течение ближайших двух недель инспекторы будут обращать пристальное внимание на нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями и нарушения ПДД пешеходами.



