Крашенинников: Преамбулу Конституции, скорее всего, будем править

Преамбулу Конституции, скорее всего, будут править. Об этом 28 января заявил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Скорее всего, будем», – сказал Крашенинников 28 января, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Ранее в СМИ появилась информация, что в рабочую группу по изменениям стали поступать предложения изменить также преамбулу Основного закона. Так, например, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра «Et Cetera» Александр Калягин предложили дополнить ст. 70 Конституции (в ней говорится о флаге, гербе и гимне) третьим пунктом – о культуре. По их мнению, звучать он должен так: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

23 января Госдума единогласно утвердила в первом чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, внесенный Владимиром Путиным. Второе чтение пройдет 11 февраля. Напомним, президент внес проект изменений в Основной закон страны в Госдуму 20 января.



