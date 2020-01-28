Росстат опять увидел рост доходов у россиян: среднемесячная зарплата перевалила за 46 тысяч рублей

Реальные начисленные заработные платы россиян и их доходы выросли, утверждает Росстат по итогам 2019 года.

В отчете о социально-экономическом положении России, опубликованном 28 января, говорится о том, что реальные денежные доходы жителей России за 2019 год по сравнению с 2018 годом стали больше на 1,5%. А реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличились на 0,8%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2019 году составила 46 285 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,3%», — отметили в Росстате.

При этом перед Новым годом Росстат сообщал о том, что численность россиян с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума достигла 19,2 миллиона человек. https://www.fontanka.ru/2019/12/30/114/



