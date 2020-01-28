Грузовики в Ленобласти начали взвешивать, не останавливая их

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» протестирован первый в Ленобласти автоматизированный пункт весового и габаритного контроля (АПВГК), позволяющий определять наличие перегруза у машин и автопоездов в момент движения по дороге. Об этом 28 января сообщает пресс-служба областного дорожного комитета.

Главные преимущества такого пункта по сравнению со стационарными и передвижными – возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости. Кроме того, проверить наличие специального разрешения в федеральной и региональной системах можно без участия человека. Система сама обрабатывает полученную информацию и составляет акт о взвешивании. В случае нарушения он автоматически передаётся в центр фиксации административных правонарушений, после чего собственнику машины направляется постановление для оплаты штрафа.

На территории Ленинградской области действует более 50 крупных карьеров, где ежегодно добываются десятки миллионов кубометров инертных материалов. Для доставки песка и щебня на стройплощадки используется свыше тысячи километров региональных трасс, грузы возит сверхтяжёлая техника массой более 40 тонн.







