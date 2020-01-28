«Урановые хвосты» стали использовать в реакторе Белоярской АЭС

Отходы производства ядерного топлива, так называемые «урановые хвосты» (ОГФУ – обедненный гексафторид урана. – Прим. ред.), стали использовать в России для работы реакторов атомных электростанций (АЭС). В реактор 4-го энергоблока Белоярской АЭС загружена первая серийная партия тепловыделяющих сборок (ТВС), которые произведены с применением ОГФУ. Об этом во вторник, 28 января, сообщает официальный сайт «Росэнергоатома».

«Партия МОКС-топлива (от англ. Mixed-Oxide fuel), загруженная в активную зону БН-800, состоит из 18 ТВС. Они были изготовлены на Горно-химическом комбинате (Железногорск, Красноярский край. – Прим. ред.) с использованием обедненного урана и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьём для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана – ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства)», – сказано в сообщении.

Полностью перейти на использование топлива с «урановыми хвостами» для реактора на быстрых нейтронах Белоярской АЭС планируют уже в 2021 году. В текущем году применение новых тепловыделяющих сборок планируется нарастить до 180 штук. Всего в активной зоне реактора БН-800 их около 500.





«Стратегическая линия Росатома по созданию двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, а также замыканию ядерного топливного цикла поможет решить ряд важнейших задач. Во-первых, многократно увеличить сырьевую базу атомной энергетики. Во-вторых – использовать повторно отработавшее ядерное топливо вместо его хранения. В-третьих – вовлечь в топливный цикл и утилизировать накопленные на складах запасы ОГФУ и плутония», – заявил вице-президент по развитию технологий и созданию производств замкнутого ядерного топливного цикла АО «ТВЭЛ» Виталий Хадеев.

Белоярская АЭС – единственная в России, где работает реактор, способный использовать МОКС-топливо. Запасы «урановых хвостов» в России превышают миллион тонн. Полностью избавиться от них в госконцерне рассчитывают не раньше 2070 года. При этом в Россию ввозят «урановые хвосты» из Германии. Разгрузка контейнеров происходит в Морском порту Петербурга. Против ввоза выступают экологи. «Фонтанка» ранее сообщала о накопленных запасах, условиях хранения и сроках, необходимых на переработку.