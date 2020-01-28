Впервые на рынке: коммерческие помещения в ЖК «Эмеральд на Малой Неве»

Setl Group

«Петербургская Недвижимость» предложила большой выбор новых помещений для бизнеса, расположенных в историческом Василеостровском районе. Часть из них выходит на живописную набережную Малой Невы. Стоимость — от 5,9 млн рублей.

В продаже представлены варианты разных планировок и площадей: от 35 до 297 кв. м, с высокими потолками и витринными окнами. Среди преимуществ — хорошая визуальная доступность с оживленной Уральской улицы, а также станции метро «Приморская» и «Василеостровская» в шаговой доступности. Помещения подойдут для кафе и ресторанов, пекарен, салонов красоты и других объектов инфраструктуры.

При желании покупатели могут оформить рассрочку от застройщика.

ЖК «Эмеральд» от Setl Group строится в активно развивающейся части Василеостровского района, между Уральской улицей и набережной Макарова. Завершение строительства запланировано на II квартал 2021 года.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец квартир и помещений для бизнеса во всех жилых комплексах Setl Group. Для владельцев коммерческой недвижимости компания разработала уникальную услугу — аренда под ключ. Сервис позволяет не заниматься рекламой, поиском арендатора и юридическим согласованием договора: все эти заботы возьмут на себя специалисты компании. Предложение распространяется на помещения в объектах Setl Group: воспользоваться им можно в любой момент после ввода дома в эксплуатацию.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.