Велополоса на набережной Фонтанки остается. Обсуждение новых трасс станет общегородским

Велополоса на набережной Фонтанки в Петербурге не будет ликвидирована. Такое решение было принято по итогам совещания с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, городским центром управления парковками, муниципальными депутатами и горожанами. Об этом 28 января сообщил КРТИ.

Вопрос целесообразности размещения полосы на набережной ранее подняли депутаты МО «Сенной округ». По их словам, жители муниципалитета выступили против «выделенки» для двухколесного транспорта и были возмущены отсутствием широкого обсуждения при принятии решения. 28 января стороны провели совместное совещание.

В комитете решение сохранить полосу объяснили транспортной стратегией России и Петербурга, в которой прописана необходимость развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. А также стратегией социально-экономического развития города. В этом документе обозначена цель развития внутренней транспортной системы. В том числе за счет сдерживания роста использования личного автотранспорта и развития системы велосипедных маршрутов.

Смольный пообещал проработать проблему выделения мест для посадки и высадки туристических автобусов, которую затронули на совещании, в том числе и на набережной Фонтанки.





Профильный городской центр управления парковками с прошлого года проводит встречи с общественностью, на которых рассматриваются трассировки веломаршрутов. В будущем планируется проводить общественные обсуждения перед формированием соответствующих адресных программ, на которые смогут прийти не только жители конкретных муниципалитетов, но и все желающие горожане.

Дорожка на Фонтанке появилась осенью 2017 года в рамках проекта комитета финансов «Твой бюджет». Петербуржцев привлекают к решению вопросов, на какие конкретно проекты по улучшению качества городской среды потратить бюджетные средства.

Подробнее о страстях, развернувшихся вокруг велополосы на набережной, в ближайшее время читайте на «Фонтанке».