Когда жизнь — не сахар. В Белоруссии при таинственных обстоятельствах исчезли все руководители сахарных заводов

Главы четырех сахарных заводов Белоруссии могли быть задержаны по делу о коррупции.

«По «сахарному делу» силовики уже взяли 11 человек, и задержания продолжаются <...> Ни одно силовое ведомство не комментирует, почему в пятницу развернули самолет Минск — Мюнхен и куда пропали директора всех сахарных заводов», – сообщает 28 января издание tut.by со ссылкой на свои источники.

Задержания начались 24 января, когда самолет Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава ради поимки находившегося на борту директора Городейского комбината Михаила Криштаповича. Затем были задержаны главы других предприятий, однако на заводах эту информацию не подтверждают. Например, глава Скидельского сахарного комбината официально «уехал в Минск на совещание». СМИ также рассказали, что на самом предприятии прошло несколько задержаний.

Фигурантом якобы стал и Дмитрий Кириллов, который возглавляет Белорусскую сахарную компанию – трейдера заводов республики в РФ.





Журналисты указывают, что дело расследует Комитет государственной безопасности.

Официального подтверждения этой информации нет.