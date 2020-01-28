Разошлись с «федералами». Смольный решил увеличить прожиточный минимум в Петербурге на 34 рубля

За IV квартал 2019 года прожиточный минимум в расчете на душу населения в Петербурге составит 11 499 рублей и 7 копеек. Рост на 34 рубля – уже успех, Минтруда России вообще его снижает.

Проект постановления правительства Петербурга опубликован 28 января. Для трудоспособного населения предполагается установить величину в 12 622 рубля и 10 копеек; для пенсионеров — 9 331 рубль и 70 копеек; для детей — 11 209 рублей и 70 копеек. Напомним, по итогам третьего квартала, Смольный вообще не менял прожиточный минимум по сравнению с предыдущем периодом. Он составляет 11 465 рублей 30 копеек в расчете на душу населения, 12 584 рубля и 30 копеек — для трудоспособного населения, 9303 рубля 80 копеек — для пенсионеров, и 11 176 рублей 20 копеек — для детей.

Ранее стало известно, что Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 тыс. 609 рублей на душу населения, 11 тыс. 510 рублей – для трудоспособного населения, 8 тыс. 788 рублей – для пенсионеров, 10 838 рублей — для детей. Это значит, что снижается по сравнению с III кварталом, когда на душу населения он составлял 11 012 рублей. Чиновники исходят из того, что целый ряд продуктов, таких как морковь, картофель и сахарный песок, подешевели.

Напомним, ранее президент внес в Госдуму ФС РФ проект поправок в Конституцию, одна из которых гласит, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас федеральный МРОТ составляет 12 тысяч 130 рублей.



