Больше 30 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Более 30 000 человек подписались под «манифест граждан России» против изменения Конституции. Об этом во вторник 28 января «Фонтанке» сообщили администраторы сайта, где организован сбор подписей.

Помимо двух столиц, которые суммарно дали почти половину подписей (Москва – 29,7%, Петербург – 11%), в топ-10 самых активных регионов попали семь городов-миллионников с их областями: Екатеринбург (2,8%), Краснодар (2,6%), Новосибирск (1,8%), Самара (1,8%), Ростов-на-Дону (1,7%), Нижний Новгород (1,7%), Челябинск (1,6%) и республика Татарстан (1,3%).

Сбор подписей стартовал 23 января спустя неделю после того, как Владимир Путин объявил о конституционной реформе и через три дня после внесения в Госдуму законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» с перечнем соответствующих поправок.

Соавтор действующей редакции основного закона страны Сергей Цыпляев, анализируя для «Фонтанки» поправки Путина заявил, что фактически речь идёт о фиксации в Конституции того, «что сегодня уже зафиксировано в законах».



