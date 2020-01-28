Пропавшую 16-летку из Мурино нашли в соседней деревне, готовой родить и выйти замуж за дояра

Полицейские из Всеволожского района Ленобласти разыскали пропавшую четырьмя днями ранее 16-летнюю жительницу из Мурино. Первокурсницу колледжа нашли в деревне Порошкино 27 января. Студентка вот-вот родит.

По данным «Фонтанки», заявление о пропаже несовершеннолетней, находящейся на последнем месяце беременности, было подано в правоохранительные органы 24-го числа. Она вышла из родительского дома в Мурино, а обратно не вернулась. Искали тинейджера 4 дня и нашли. В соседней деревне, что в 16 километрах. Беременная первокурсница, как выяснилось, переехала к отцу своего ребёнка, который вот-вот родится. 19-летний житель Ленобласти работает оператором машинного доения на молочном комплексе. Будущее молодого человека не страшит – на своей странице в соцсетях он поставил статус «жду дочь». А вот Следком настроен менее оптимистично – возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Она ставит любовь с будущей мамой вне закона.



