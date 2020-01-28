Мойка в Петербурге покрылась космическим разводами. Ледяное сало должно превратиться в лёд

Павел Каравшкин/"Фонтанка.ру"

Замерзающий лёд разрисовал поверхность Мойки разноцветными кругами и полосами. Бело-серые узоры и желтоватые вкрапления, похожие на завихрения атмосферы, в центре Петербурга заметили 28 января.

После бесснежной зимы и стабильного плюса водоёмы только начали замерзать, процесс идёт неравномерно. Кое-где просвечивают пятна воды, какие-то части покрыты небольшим слоем снега. Такое явление называют «ледяным салом» – слой мелких кристаллов на поверхности ещё не успел превратиться в полноценный лёд.

Необычное явление горожане уже наблюдали в декабре 2019 года. Тогда «салом» покрылась Фонтанка у Обуховского моста. Зима в Петербурге феноменально тёплая, в январе из-за отсутствия льда у дамбы обосновалась лебединая семья с пятью птенцами, а на Богатырском проспекте горожане видели подснежники и примулы.



