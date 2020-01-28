За нападение на журналиста чиновника из Хакасии приговорили к двум годам условно

Суд признал главу Ширинского района Хакасии виновным в нападении на корреспондента федерального канала после вопроса о нечеловеческих условиях жизни пострадавших от степных пожаров.

«Суд приговорил Сергея Зайцева к 2 годам лишения свободы условно, кроме того удовлетворен имущественный иск журналиста в сумме 50 тысяч рублей», – сообщает 28 января пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

Чиновник, который повалил журналиста на пол и выгнал из кабинета, не признал себя виновным. Кроме того, он отказался дачи показаний.

Это не единственное наказание Зайцеву за его поступок. Ранее СМИ сообщили о его исключении из «Единой России».

Напомним, в начале июля по этой же 144-й статье УК (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) было предъявлено обвинение главе Ширинского района Хакасии, напавшему в своём кабинете на корреспондента федерального телеканала.



