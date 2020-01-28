Неловкие водители в Петербурге встали на пути трамваев: двое стукнулись и один припарковался

Неприятности у петербургских трамваев продолжаются. Если утром 28 января в ДТП попал сам трамвай, то днём пути перекрыли легковые машины: столкнувшиеся и просто стоящая на месте.

На Инженерной улице ретротрамвай не смог проехать из-за неаккуратно припаркованного «Субару Форестера», поворот на Садовую был затруднён и для легковых машин, сообщил телеграм-канал «Мегаполис». По данным «Фонтанки», автомобилем владеет директор одной из городских музыкальных школ. Нарушений ПДД за ним числится немного. Оставляем номер машины открытым, чтобы Госавтоинспекции было легче найти нарушителя.

Тем временем на Каменноостровском проспекте, после Ушаковского моста, «Фиат Добло» и «Рено Дастер» не поделили трамвайные пути. Возможно, автомобиль «поскользнулся» на рельсах, предполагали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». ДТП, по словам участников группы, спровоцировало пробку почти до Чёрной речки, сейчас она уже рассосалась.



