Китай потребовал извинений за карикатуру о коронавирусе. На его частицы в датском издании заменили звёзды на флаге страны

Власти Китая потребовали извинений перед народом от датского издания Jyllands-Posten, которое опубликовало карикатуру о коронавирусе. На рисунке все звёзды на флаге страны заменили на изображение вирусных частиц. Как сообщил главный редактор Якоб Нибро, он не хотел никого оскорбить и не станет просить прощения.

Заметка о ситуации 28 января появилась в самом Jyllands-Posten. Сообщается, что требование извинений пришло от посольства Китая в Дании. Издание просят «признать ошибку и публично извиниться перед китайским народом», потому что шутка «вышла за пределы этических границ свободы слова» и задела чувства людей.

«Мы не можем извиниться за то, что не считаем неправильным. У нас нет намерений унизить кого-то или насмехаться, и мы не думаем, что это делает наш рисунок. Насколько я понимаю, здесь столкнулись два типа культурного восприятия», – ответил на это редактор Якоб Нибро и сообщил, что, по его мнению, картинка, опубликованная 27 января, актуальна и изображает мир в том состоянии, в котором он пребывает сейчас. Автор работы, художник Нильс Бо Бойсен, не стал комментировать происходящее.

Газета Jyllands-Posten знаменита тем, что именно она в 2005 году впервые опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого на сотрудников совершались покушения, а сразу в нескольких странах нападениям подверглись посольства Дании.





От коронавируса в Китае умерли больше ста человек. Гонконг 28 января прервал сообщение с материковой частью страны, а в Японии подтвердили первый случай заражения инфекцией, не связанный с посещением зоны риска.

Накануне стало известно о том, что в России контролем ситуации займётся оперативный штаб. Распространение заболевание влият не только на повышение мер безопасности, но на бизнес с туризмом. Компания Apple заявила о том, что, вероятно, столкнётся с трудностями при производстве новых смартфонов, Петербург же лишился больше 150 тысяч туристов из Китая.