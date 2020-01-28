В ЖК BOTANICA от Группы «Эталон» завершены монолитные работы

Группа «Эталон»

На стройплощадке жилого комплекса BOTANICA возведены монолитные каркасы северного и южного корпусов. Проект реализует Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Петроградском районе по адресу: Аптекарский проспект, д. 5 лит. А.

Также на объекте завершены работы по возведению внутренних стен корпусов. В настоящее время строители проводят кровельные работы, заканчивают установку окон и начинают утепление и облицовку фасада. Внутри жилого комплекса продолжается монтаж инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации, а также системы отопления.

Строительство жилого комплекса идёт в соответствии с утвержденным графиком работ. Завершение строительства ЖК BOTANICA запланировано на II квартал 2020 года.

Жилой комплекс BOTANICA возводится в 200 метрах от Ботанического сада. Общая реализуемая площадь проекта – 47 тыс. кв. м, включая встроенные коммерческие помещения и парковку на 363 автомобиля. В комплексе бизнес-класса запроектировано 356 квартир. На последних этажах комплекса расположатся террасы с видами на Аптекарскую набережную и живописный Ботанический сад. Во внутренних дворах будет реализован проект авторского ландшафтного дизайна.

Проект BOTANICA прошел сертификацию по российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.

В 2019 году жилой комплекс вошел в число лучших проектов European Property Awards – престижной профессиональной награды в сфере недвижимости в Европе. ЖК BOTANICA также был отмечен жюри конкурса «Золотой Трезини» в специальной номинации «За лучшую концепцию экодевелопмента».

Справка о Группе «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb