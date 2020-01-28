Улицу Некрасова ограничат до конца марта, а Большую Разночинную перекроют до лета и еще на год

В последние дни января вступят в силу новые ограничения движения в центре Петербурга и на Петроградской стороне. Об этом 28 января информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 30 января по 29 марта будет ограничено движение транспорта по улице Некрасова от улицы Маяковского до улицы Короленко, включая перекресток с улицей Чехова. Там ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжит прокладывать инженерные сети.

С 31 января ООО «Орион» приступит к размещению пешеходной галереи на Большой Разночинной улице. В связи с этим движение по участку от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы будет ограничено с 31 января по 5 февраля 2020 года, с 30 мая по 17 июля 2020 года и с 12 по 14 июня 2021 года и закрыто с 6 февраля по 29 мая 2020 года и с 13 июля 2020-го по 11 июня 2021 года.





Объезд предусмотрен по Чкаловскому проспекту, Большой Зелениной улице и Корпусной улице.