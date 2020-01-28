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ЖКХ
28.01.2020 16:05
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Жители Ульянки смогут раздеться в постели. После планового ремонта в квартиры возвращают тепло

Теплоэнергетики завершили плановые ремонтные работы в Кировском районе Петербурга. 94 здания снова получают тепло и горячую воду в штатном режиме, рассказали в компании «Теплосеть Петербурга» 28 января.

Специалисты заменили 786 метров трубы на проспекте Ветеранов, на участке от Нового моста до улицы Генерала Симоняка. 

«В ходе работ применялись энергоэффективные материалы, в том числе трубы с пенополиуретановой теплоизоляцией, оборудованные датчиками оперативно-дистанционного контроля влажности. Современная изоляция позволяет многократно снизить тепловые потери, избежать контакта с грунтовыми водами, чтобы предотвратить развитие коррозии», – добавили на предприятии.

Плановый ремонт труб начался в Кировском районе накануне. Жители улицы ощутили понижение температуры в своих квартирах и заявили, что вынуждены спать в куртках. В зону коммунальных работ попали 94 здания, 75 из них – жилые.

 


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