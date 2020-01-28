Российская «Додо Пицца» покидает Китай из-за коронавируса

Основатель сети пиццерий «Додо-пицца» Федор Овчинников сообщил о том, что компания пока закроет заведение в Китае и вывезет персонал на родину.

«Проанализировали ситуацию, риски и приняли решение о временном прекращении работы нашей пиццерии в Ханчжоу в Китае. Команда из России возвращается домой», – написал он в Facebook 28 января.

Он отметил, что одна из особенностей нового вируса в том, что распространение происходит в бессимптомный период – сложно выявить носителей. Через неделю с новогодних каникул в Ханчжоу должно вернуться не менее миллиона человек.





Сыктывкарская сеть пиццерий «зашла» в страну два года назад и открыла две пиццерии: в огромном Ханчжоу и в небольшом трехмиллионном Яньтае в провинции Шандунь.

Как писала «Фонтанка», по последним данным, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения.