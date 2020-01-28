Кокорин подтвердил, что не летит с «Зенитом» на сборы в Испанию

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.

В общении с РИА Новости 28 января Кокорин сообщил, что не летит с командой в испанский Бенидорм, где с завтрашнего дня «Зенит» и по 10 февраля сине-бело-голубые планировали тренироваться и провести контрольные матчи с «Дюделанжем», «Кайратом» и минским «Динамо».

«Я пока не могу обо всем рассказать, но мне поступил звонок от начальства команды "Зенит". Мне было сказано, что на второй сбор с командой я не лечу. Дальше мы с отчимом обсудим мое дальнейшее будущее. По поводу своего будущего я пока, если честно, затрудняюсь сказать. Я сам пока всего, если честно, не понимаю», – сказал Кокорин информагентству по телефону.

Несколькими часами ранее спутница жизни нападающего «Зенита» Дарья Валитова сообщила в Instagram о том, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в выступающем в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) «Зените-2».





Во вторник, 21 января, футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В то же время петербуржцы эту информацию не стали подтверждать. Вскоре выяснилось, что ни сам игрок, ни тренеры не знали о сделке. Тем не менее такая договоренность действительно существовала, о чем позже рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Кокорин категорически отказался переходить в «Сочи». Его позицию несколько раз в интервью «Фонтанке» подтвердил отчим и агент Кирилл Логинов.