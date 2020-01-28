Нет времени объяснять - пора платить. Сколько стоит подготовить петербургского школьника к ЕГЭ

До ЕГЭ осталось 4 месяца. Репетиторы ждут к себе до половины из примерно 30 тысяч будущих выпускников. «Фонтанка» нашла предложения от 300 до 3000 рублей за час учебы и поняла, что цена не сильно влияет на результат.

Юрий Стрелец/Коммерсантъ

Без дополнительной подготовки хорошист или отличник без особых проблем сможет сдать ЕГЭ на проходной балл – то есть на три-четыре. Но высокий балл, нужный для поступления на бесплатное место в престижный вуз, удастся получить только очень мотивированному и талантливому школьнику. Редкий родитель, если у него есть финансовая возможность, не попытается помочь своему даже очень гениальному ребенку.

В итоге петербургские родители потратят до июня на подготовку детей к ЕГЭ никак не меньше 150-160 млн рублей. Это оценка по самой низкой границе двух критериев: стоимости курсов (300 рублей) и числа обращающихся за помощью одиннадцатиклассников (около 15 тысяч в год). Скорее же всего репетиторам за оставшееся до экзаменов время удастся заработать около полумиллиарда рублей. Ведь часто и курсы оказываются дороже, и школьник готовится не к одному предмету.

Несите ваши денежки

Подготовка к ЕГЭ уже давно превратилась в отдельный от школы рынок образовательных услуг, но не только потому что учителям посоветовали идти в бизнес. Чиновники с трибун уверяют, что школьникам не нужно готовиться к ЕГЭ дополнительно – школа дает все необходимые знания для сдачи экзамена и получения аттестата.

В реальности же школа гарантирует только получение проходного балла. Согласно последнему доступному рейтингу петербургских школ по результатам ЕГЭ (за 2017 год), даже у лидера рейтинга, физико-математического лицея №30 средний балл – 82,4. Для очень многих школьников города это недостижимый результат (для кого-то даже с репетитором), но если задача – попасть на самое престижное направление в модном вузе, результат должен гарантированно переваливать за 90, а лучше стремиться к 100.





В среднем же «по больнице» средний балл – около 65. И этот результат – учитывает и тех детей, которые проходили обучение у репетиторов. Чтобы получать востребованную профессию, с таким результатом, скорее всего придется подыскивать платные варианты учебы.

В чем причины – сказать трудно, слишком уж все индивидуально. Может быть, потому что учитель, даже если он не работает по принципу «вас много – я одна», не может вывести на одинаково высокий балл весь класс. Так или иначе, чтобы получить 90 баллов и более школьникам (почти всем) приходится заниматься дополнительно.

По оценке основателя курсов по подготовке к ЕГЭ «Эксперт» Виктора Мордасова, за последние годы петербургский рынок подготовки к экзаменам вырос примерно на 10-15%. Если раньше за подготовкой подростки шли к школьным учителям и репетиторам, теперь к ним добавились разнообразные оффлайн- и онлайн-курсы, гибридные формы подготовки. Перед современными выпускниками огромный выбор платных услуг.

По оценкам участников рынка, средняя цена занятий по одному предмету на частных курсах подготовки к ЕГЭ составляет около 6 тыс. рублей в месяц. Примерно столько же, в зависимости от вуза, будут стоить университетские подготовительные курсы или занятия на малых факультетах, а в 4-5 тыс. рублей в месяц школьникам обойдутся дистанционные онлайн-курсы. Каждый вид подготовки имеет свои преимущества и подводные камни.

Повторяй за мной

Самый большой разброс цен – у частных репетиторов. В этом сегменте всегда огромный выбор специалистов – от студента, вчерашнего школьника-стобалльника до учителя со множеством регалий, в том числе с опытом проверки ЕГЭ. Можно выбрать любого в зависимости от вашего представления о том, как должно быть правильно. На профильных сайтах есть более 25 тысяч анкет репетиторов по Петербургу. Больше всего предложений на самом популярном из них связаны с ЕГЭ по английскому языку (7330), вторая по популярности – математика (5730), третий – русский язык (2805). За ними следуют физика (2079), литература (1336) и обществознание (1308). Меньше всего преподавателей готовы заниматься со школьниками биологией (802) и падчерицей школьной системы географией (241).

Популярный сайт бесплатных объявлений выдает в Петербурге 1570 анкет по запросу «репетитор ЕГЭ». Ценовой диапазон широкий: за 300 рублей в час вас подготовит к ЕГЭ по английскому успешно сдавший экзамен выпускник, а за 3000 рублей в час – преподаватель ВУЗа с 25-летним стажем, университетским дипломом и стажировкой в англоязычной стране. Однако эксперты все же считают, что услуги действительно хорошего педагога будут стоить от 1000 рублей в час. Получается, в месяц на репетитора уйдет от 1200 до 12000 рублей. Учтите, что с выездом к вам домой цена возрастает примерно на 40%.

Возможно, некоторые родители готовы платить именитому гуру и по 5000 рублей в час, главное, чтобы результат был. К сожалению, единственный доступный способ оценить результаты репетитора – это его опыт, отзывы и рекомендации по сарафанному радио. Наверное, в некоторых случаях действительно не страшно сэкономить – например, когда у ребенка хорошие знания по предмету, но хромает парочка тем или нужна тренировка определенного типа заданий. Несмотря на это, «Фонтанка» не рискнет рекомендовать всем родителям студента.

Репетиторам ставят в упрек, что не все из них могут научить ребенка процедуре сдачи ЕГЭ, а некоторые не знают даже критериев оценки ответов. «Знание тонкостей экзамена ребенку поможет, но если он ни одного слова не поймет из теста или не сможет преобразовать слово, ему от знания формата экзамена легче не будет», – считает репетитор по английскому из Петербурга Дарья. Она считает, что прежде всего ребенку нужно дать базовые знания, а в заполнении бланков нет ничего сложного.

Вижу цель

Другие выпускники за подготовкой идут на университетские подготовительные курсы. Например, в ведущем техническом вузе Петербурга ИТМО готовят к ЕГЭ в группах по 12-14 человек примерно по 5000 рублей в месяц. Для экстремалов предусмотрены суперинтенсивы – 7-часовые занятия, которые проходят только в выходные или по праздникам, и посвящены определенной заранее известной теме.

Все-таки школьнику хочется быть ближе к вузу мечты, но и тут не все так просто. Эксперты по проверке ЕГЭ считают, что университетские преподаватели могут объяснить сложный материал, но они очень далеки от школьного экзамена и не горят желанием узнать о нем больше. Есть мнение, что малые факультеты лучше готовят к вступительным испытаниям в вуз и олимпиадам.

Наиболее надежно на взгляд обывателя выглядят частные центры подготовки к экзаменам, в которых работают эксперты проверки ЕГЭ. Они в курсе последних новостей из мира ГИА и обучают проверке экзаменов других преподавателей. Владелица одного из таких центров Proect104, где работают 13 преподавателей-экспертов, Анжелика Русанова считает главным преимуществом курсов индивидуальный подход к каждому ученику и психологическую подготовку школьников. Также она выделила наличие у ее фирмы лицензии на образовательную деятельность, которая позволит родителям в конце обучения вернуть себе в налоговой 13-процентов от потраченной суммы.

Такие же преимущества работы своего центра «Эксперт» назвал Виктор Мордасов. Он добавил к ним издание собственных методических материалов, по которым обучаются слушатели курсов. На курсах работает около 35 специалистов, все они проверяли или ежегодно проверяют ЕГЭ. Группы учеников набираются небольшие – от 6 до 12 человек в зависимости от предмета.

На первый взгляд экспертные курсы кажутся дорогими (5-6 тыс. рублей в месяц), но при делении на количество занятий получается около 460 рублей в час. Наверное, курсы не очень подойдут знающему ребенку, который сможет самостоятельно восполнить пробелы и повторить весь материал. Ученику, который определился с экзаменом в последний момент, придется проглотить весь материал в сжатые сроки, и курсы для этого – самое то. Например, вытянуть с нуля на проходной балл в «Эксперте» грозятся за 4 занятия.

Сам себе голова

Виктор Мордасов считает, что формат репетиторства уходит в прошлое. «За последние 4-5 лет появилось огромное количество онлайн-курсов, – вспоминает преподаватель. – Те, кто работает там – это в основном ребята 22-23 лет, которые нормально сдавали ЕГЭ и понимают его специфику. Они пытаются ставить это дело на коммерческий поток, и объем этого рынка очень большой, потому что цены их услуг ниже, чем оффлайн». По его мнению, онлайн-курсы являются одним из перспективных направлений развития, и с осени 2020 года «Эксперт» планирует запустить собственные вебинары.

«Онлайн-курсы всегда дешевле, чем оффлайн, – соглашается Анжелика Русанова. – Но там нет обратной связи, никто не проверяет домашнее задание, не разбирает ошибки. Там может быть 100 слушателей одновременно». Директор Proect104 считает, что онлайн-курсы подойдут для «ответственных детей, который занимаются самоподготовкой».

«При работе на таком курсе нужна дисциплина, – подтверждает создатель проекта ОК ЕГЭ Оксана Беляева. – Если в онлайн-школе на одном потоке учится от 400 до 4000 человек, то и работа, и результат одного выпускника мало кого волнует». Она отмечает, что во многих известных онлайн-школах преподаватели-эксперты только составляют программу или ведут часть вебинаров, а основную работу поручают студентам. «По сути в этом случае вы оплачиваете не занятия и качественную подготовку своего ребенка, а педагогическую практику других детей, на пару лет постарше», – не одобряет педагог.

Интенсивные онлайн-курсы ОК ЕГЭ, рассчитанные на 14 или 21 день, больше подойдут для устранения пробелов в знаниях или тренировку определенного вида заданий, говорит Беляева. В группе дистанционно занимаются 20 человек. По оценке преподавателя, ученик с нулевыми знаниями по русскому языку за оставшиеся 4 месяца с помощью специалиста может набрать даже 70 баллов и больше, при условии, что будет очень стараться.

Как было задумано

Стоит ли говорить, что к подготовке к экзаменам в самих школах создатели курсов относятся скептически.

«Чтобы "успешно закончить школу", нужно набрать на ЕГЭ по русскому 24 балла. Для этого достаточно правильно ответить на 10 вопросов теста из 26 и даже не приступать к работе над сочинением. Этот уровень вполне обеспечивает подготовка в школе, – рассказывает Оксана Беляева. – Чтобы поступить в вуз хотя бы на платное отделение, нужно набрать более 36 баллов. С задачей подготовки на 40-50 баллов большинство школ тоже замечательно справляется, но есть и такие, где даже результат в 55 баллов считается очень высоким и доступным только отличникам».

Если выпускник грезит поступлением на бюджет в престижный вуз, скорее всего ему потребуется не менее 80 баллов, а вероятнее всего, больше 90. Для этого, уверены эксперты, нужна серьезная подготовка, желательно со специалистом высокого уровня.

Бывший директор академической гимназии №56 Майя Пильдес, которая возглавляла школу 30 лет, уверена, что школьные учителя могут подготовить детей на 90 баллов, для этого им в некоторых школах даже выделяются дополнительные оплачиваемые часы. «Мы эти часы используем для подготовки к ЕГЭ, – говорит Пильдес. – Дети приходят и занимаются во второй половине дня по специальному расписанию, приходят так, как им удобно».

Но и в пристрастии к платным услугам педагог проблемы не видит: «Ученик может заниматься в школе, в вузе, индивидуально – как он хочет, лишь бы учились, знали и были готовы!»

Родителям эксперты рекомендуют в первую очередь, узнать у ребенка, чего он хочет, нащупать его уровень знаний и способности, а потом уже выбирать способ подготовки и специалиста, чтобы деньги не оказались выброшены на ветер.

Евгения Горбунова,

«Фонтанка.ру»