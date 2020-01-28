АТОР: Российские туроператоры из-за вспышки коронавируса потеряют миллионы долларов

Убытки игроков российского рынка выездного туризма из-за приостановки продаж туров в Китай оцениваются в несколько миллионов долларов. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила в эфире телеканала «Россия24» 28 января.

По ее мнению, более существенный ущерб из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV почувствует въездной туризм, поскольку «китайский рынок – один из лидирующих и динамично растущих». Объем этих потерь она оценить затруднилась.

Ранее Ростуризм рекомендовал российским туроператорам из-за вспышки коронавируса приостановить продажу туров в Китай, а российским туристам, которых эпидемия застала на территории Поднебесной, не покидать гостиницы.

По последним данным Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.



