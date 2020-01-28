В 2019 году продажи компании «Строительный трест» выросли и составили 14,7 млрд рублей

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

В 2019 году компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию почти 115,4 тыс. кв. м недвижимости (без учета площадей домов в коттеджных поселках и инфраструктурных объектов), в том числе 75,3 тыс. кв. м реализуемой площади и 367 машиномест.

Сумма заключенных сделок по итогам года составила 14,7 млрд рублей. Это самый высокий показатель компании за время работы на рынке. При этом сумма поступивших денежных средств в компанию в 2019 году выросла на 18% по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году компания ввела в эксплуатацию 6, 7 и 10 лоты жилого квартала NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье Ленинградской области. В Выборгском районе Санкт-Петербурга был сдан жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка», а в Василеостровском районе – клубный дом «Адмирал Ушаков». В Калининграде завершилось строительство третьей очереди проекта «Город мастеров», состоящей из четырёх корпусов.

Также в 2019 году «Строительный трест» открыл продажи в объекте на Васильевском острове – 10-этажном клубном доме «Адмирал Ушаков», в новых лотах ЖК NEWПИТЕР в Ленобласти и в новой очереди ЖК «Город мастеров» в Калининграде.

В 2020 году в эксплуатацию планируется ввести 5 объектов: два лота в составе жилого квартала NEWПИТЕР в посёлке Новоселье Ломоносовского района и муниципальное образовательное учреждение «Новосельская общеобразовательная школа» на 550 учеников на бульваре Белых Ночей (введена 14.01.2020 г.), лот 7-21 в составе проекта ЖК «Капитал» в Кудрово (готовится к вводу) и I очередь ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе Петербурга.

В настоящий момент в стадии строительства компании находится пять жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде: первый и второй этап жилого комплекса «Новое Купчино» во Фрунзенском районе, 8 и 9 лоты жилого квартала NEWПИТЕР в гп. Новоселье, жилой комплекс «Архитектор» в Кудрово, вторая очередь жилого комплекса «Город мастеров» в Калининграде, включаю в себя четыре дома.

«2019 год для рынка недвижимости был ознаменован не только переходом от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов, но также снижением ипотечных ставок до рекордных показателей. Два этих основных фактора стимулировали спрос во всех сегментах недвижимости. Наша компания значительно повысила предыдущие показатели по продажам квартир и коммерческих помещений», – прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/, ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/, ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/, ЖК «Адмирал Ушаков» – застройщик ООО «СПб.Элмонт», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/, ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/, ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/, ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru, ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/